Ignacio Peña presentará versión virtual de 'Phono/gráfico'

El roquero puertorriqueño Ignacio Peña realizará hoy viernes 15 de mayo una versión virtual de su aclamado espectáculo 'Phono/gráfico'.

De acuerdo con un comunicado de prensa, el artista también estrenará por televisión su documental "Ignacio Peña: La Historia De “Anormal”. El concierto virtual del artista comenzará a las 7:00 p.m. Mientras que el documental será televisado a las 9:00 p.m. por medio del canal HackTV.

Medalla Light Music seleccionó a Ignacio como parte de la apertura de su próxima serie de conciertos virtuales titulado #BandasDelPatio y en el cual Peña estará presentando una versión especial de su aclamado espectáculo Ignacio Peña: Phono/gráfico. Esta versión especial está siendo diseñada para su transmisión en línea, en la cual Peña y su banda se encontrarán presentando el espectáculo desde un estudio, en donde tanto ellos como los técnicos a cargo de la transmisión observarán las reglas actuales de distanciamiento social.

Ignacio Peña: Phono/gráfico se podrá ver a través de Facebook Live, a partir de las 7:00 p.m. Luego de la presentación, las personas conectadas podrán ver el nuevo video de Ignacio de su tema emblemático para estos tiempos: 'Something Was Bound To Happen', incluido en su nuevo álbum Songs For The Fall Of An Empire. La transmisión de #BandasDelPatio también contará esa noche con la presentación de Brocco.

Acto seguido, a las 9:00 p.m., el novel canal HackTV presentará por primera vez en televisión el documental Ignacio Peña: La Historia De “Anormal”.

Luego de la aclamada salida de su primer álbum “El Mundo Al Revés”, una serie de eventos retantes e intrigantes se alinearon, culminando en la salida de su segundo trabajo “Anormal” 4 años más tarde. El documental, ganador de premio Emmy, abarca sobre estos eventos y el proceso de creación del álbum.

La señal de HackTV se puede ver en el Canal 33 y a través de Liberty por el Canal 30.

Te podría interesar: