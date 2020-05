Cantante urbano anuncia un concierto virtual desde el Choliseo

Actualmente, la industria musical está implementando nuevas maneras de mantener a las audiencias conectadas, a pesar de la cancelación de conciertos y eventos públicos por consecuencias de la pandemia.

En esta ocasión, el artista de música urbana, Rauw Alejandro, será el primer artista en Puerto Rico en regalarle a sus fanáticos una experiencia musicalmente vívida dentro de esta cuarentena. Recientemente, el artista anunció un concierto virtual e interactivo, que se realizará completamente en vivo desde el emblemático Coliseo José Miguel Agrelot, y será transmitido este próximo 16 de mayo a las 9:00pm EST.

En momentos en que el distanciamiento social es crucial, esta iniciativa es un formato innovador y precavido, que envía un mensaje positivo y promueve las medidas de salud necesarias durante la pandemia actual. Rauw Alejandro llevará a las casas de sus fanáticos la verdadera experiencia de un concierto en vivo, sobre el escenario de uno de los lugares más icónicos de su isla, y sus fanáticos podrán disfrutarlo desde el resguardo y la seguridad de sus hogares.

Rauw Alejandro estrena su colaboración junto a Myke Towers “Ponte pa’ mi" ya está disponible en todas las plataformas digitales

“Creo que todo artista puertorriqueño sueña con cantar en ‘El Choli’, más que con ganarse un Grammy. El Choliseo es un lugar mágico y único en el mundo. Ganarse al público puertorriqueño es un reto, pero cuando lo haces, créeme que no hay cariño más grande que el de los tuyos. Con el Covid-19 cancelaron todos los conciertos en el mundo, pero eso no nos detiene de hacer un concierto virtual, y ¿qué mejor lugar que en ‘El Choli’? Me llena de mucha emoción poder presentarme ahí este 16 de mayo, y que no solo mi gente de PR podrá verme virtualmente, sino también, mis fanáticos alrededor de mundo. ¡Creo que será muy divertido!”, expresó Rauw Alejandro.

Este espectáculo promete estar lleno sorpresas, impresionantes coreografías y la presentación de los mejores éxitos de Rauw Alejandro. Cabe destacar, que en el Coliseo solo estará presente el artista y su equipo de trabajo, quienes cumplirán con todas las medidas preventivas de sanidad y distanciamiento social durante la producción del show. La transmisión durará aproximadamente una (1) hora, y se realizará a través de canal de YouTube del artista www.youtube.com/rauwalejandrotv.