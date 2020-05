Programa radial se transmitirá simultáneamente por múltiples estaciones

Tras varias semanas de negociaciones con los radiodifusores, y coincidiendo con la celebración de mayo, mes nacional de la radio, se anunció que el programa radial En Blanco y Negro con Sandra, se transmitirá simultáneamente a la una de la tarde por un grupo de emisoras radiales bajo el modelo de contenido sindicalizado.

Los radioescuchas podrán sintonizar el programa de la comunicadora Sandra Rodríguez Cotto a través de Cumbre 1470 AM / 106.3 FM en Orocovis-Utuado y toda la zona del centro-norte de la isla; X-61 610 AM/ 94.3 FM en Patillas-Guayama y toda la zona sureste; WMDD El 1480 AM en Fajardo y toda la zona este y noreste del país, Radio Grito WGDL 1200AM en Lares-San Sebastián y a través de la Cadena WIAC en las emisoras WYAC 930 AM en Cabo Rojo-Mayagüez y la zona oeste, y WIAC 740 AM en San Juan y la zona metropolitana. El programa también se transmite a la 1 de la tarde simultáneamente a través de sus plataformas digitales que incluyen aplicaciones, servicios de “streaming” y en sus redes sociales.

"Agradecemos el respaldo de la gran mayoría de los radiodifusores que entendieron y valorizaron la calidad del contenido de nuestro programa, unificando el horario de la 1 de la tarde. Reiteramos el agradecimiento y voto de confianza que nos brindaron Dr. Luis Rodríguez Gotay, presidente de Cumbre 1470AM/106.3FM, Rita y Alan Friedman en WMDD 1480 AM, Ing. Ricky García en 610AM/94.3 FM, Sra. Julia Bello en WGDL 1200AM, y don Allan y Valerie Mejías en la Cadena WIAC", expuso Rodríguez Cotto en su blog.

Agregó que "continuaremos nuestro trabajo de fiscalización y análisis, garantizando un contenido pertinente y ético en estos momentos difíciles que vive el país y en los que tanto se necesita la verdad en la información al pueblo".