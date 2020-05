Sylvia Hernández queda fuera de "La Comay"

View this post on Instagram

Quiero agradecer cada mensaje y cada palabra de apoyo que he recibido de todos ustedes. Como profesional de los medios se que esta es una industria de cambios y que con ellos llegan nuevas y mejores oportunidades. En estos tiempos tan duros, decirle adios a un proyecto al que le di el alma, pues duele, pero me reconforta saber que logré cumplir muchas metas y salí adelante trabajando fuerte y honradamente. Agradecida de otra oportunidad más en mi carrera. Les prometo que con el favor de Dios nos vamos a ver pronto a través sus pantallas. Los quiero con mi corazón