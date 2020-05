Mora y Farruko se unen para el tema "No digas nada"

Para el intérprete urbano Mora se vale pasarla bien sin que el resto de la humanidad se entere.

Y es que, por medio de un pegajoso beat con toques de ritmos dancehall, el joven artista lanzó hoy su nuevo tema 'No digas nada' junto al también rapero puertorriqueño Farruko en el que narran una aventura que promete quedarse en secreto. Para Mora —quien recientemente colaboró con Bad Bunny en el tema 'Una Vez' de su disco "YHLQMDLG"— este tema sirve como plato antes de que lance su álbum en algún momento del próximo verano.

Mora, por su parte, señaló que cuenta con la colaboración de Bad Bunny en la parte creativa y en la producción e, inclusive, fue este quien recomendó incluir a Farruko en el sencillo. "Llegamos a la conclusión de que era Farruko…y 'Farru' tiró demasiao', de mis versos favoritos de Farru en la historia", comentó el artista.

'No Digas Nada' continúa el sello que imprimió el joven intérprete en su primer sencillo 'Pégate', el cual merodea entre el reggaetón y el dancehall. "Mi carrera estaba más underground no había dado ese paso así hasta que Benito [Bad Bunny] me dio la oportunidad de trabajar con él en el álbum [YHLQMDLG] y después de eso todo está cayendo en su sitio y ahora vamos a zumbar todo lo que tenemos guardado", dijo el artista, quien prefirió no revelar los otros colaboradores que estarán participando en su primer álbum "Primer Día de Clases".

Y Mora tampoco ha desaprovechado la oportunidad de trabajar con Bad Bunny ya que aseguró que no solo va afinando su propuesta musical, sino que la superestrella del trap latino le ha brindado una que otra lección sobre la industria y el negocio musical.

Pese a que su ascenso en el género urbano surge en medio de una crisis salubrista debido al coronavirus, el artista confía en que esto no detendrá su afán por seguir retumbando en las bocinas.

"Pienso que aunque es un momento diferente y que nadie había experimentado esto, al todo el mundo estar en las casas, pienso que la gente está pendiente más con la música, con lo que está pasando…[Pero] la música es algo que estés en el trabajo o estés en tu casa, estés limpiando o haciendo ejercicios siempre vas a tener música", mencionó.

"No es momento de parar de hacer música es momento de zumbar", continuó.