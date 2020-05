Lin-Manuel lanza campaña de recaudación para inmigrantes afectados por COVID-19

Lin-Manuel Miranda y su familia anunciaron el lanzamiento de Raise Up, una campaña digital de recaudación de fondos que ofrece experiencias exclusivas para recaudar fondos vitales para las comunidades inmigrantes afectadas de manera desproporcionada por COVID-19: RaiseUpFund.com.

A través de Raise Up, las personas pueden ganar artículos y experiencias únicos-en-su-clase, donados por la Familia Miranda y su generosa red, y contribuir esencialmente con el Fondo de Asistencia de Emergencia de Hispanic Federation. La campaña Raise Up agregará continuamente nuevas oportunidades, las cuales se anunciarán exclusivamente en el portal de RaiseUpFund.com

Como inicio de la campaña, se realizarán varios sorteos de Prizeo y subastas de Charitybuzz, incluyendo lo siguiente:

"En medio de uno de los capítulos más difíciles en los Estados Unidos, las comunidades inmigrantes están apareciendo, intensificando y haciendo el trabajo", dijo Lin-Manuel Miranda. "A pesar de estos actos de heroísmo, a menudo se les pasa por alto y se les deja atrás. Mi familia y yo estamos solicitando a nuestros amigos y seguidores que se unan a Nosotros, se pongan de pie y ayudemos a levantar a los más afectados por la pandemia".

La Familia Miranda colaboró con Hispanic Federation para crear el Fondo de Asistencia de Emergencia con el objetivo de garantizar que las organizaciones con base comunitaria y sin fines de lucro centradas y dirigidas a ayudar directamente a los inmigrantes, puedan brindar apoyo a las familias y comunidades vulnerables que cuidan y atienden.

Announcing the launch of the #RaiseUp campaign! You get to win some cool prizes & experiences while donating to raise essential funds for immigrant communities affected by COVID-19 ✊🏽To stand with my family, friends, and @HispanicFed, visit https://t.co/xucSU7DOpJ pic.twitter.com/KVBy9OuEb5

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) May 8, 2020