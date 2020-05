Caribbean Cinemas abrirá para vender popcorn

Caribbean Cinemas Puerto Rico anunció que a partir de mañana, viernes 8 de mayo, comenzarán a vender por internet popcorn “To Go” en los cines de Plaza Guaynabo y Plaza Escorial en Carolina.

La decisión se tomó, según publicaron en su cuenta de Facebook, “para complacer las peticiones de muchos de nuestros clientes”.

La determinación es con miras a incluir cines adicionales próximamente.

Para ordenar deben ingresar a: https://bit.ly/PopcornToGo

La venta de Popcorn To Go solo estará disponible para compras por internet, en ciertos cines y por tiempo limitado. El recogido de las órdenes será por orden de llegada, de jueves a domingo entre 1:30 a 5:30pm en el cine que la persona seleccionó al realizar la compra.

Al completar la compra la persona recibirá el código de recogido en su correo electrónico. Al llegar al cine, deberá mostrar el código de recogido al personal designado en las puertas principales del cine, entre 1:30pm a 5:30pm.

De tener alguna duda o situación con su código de recogido, comuníquese con Servicio al Cliente: 787-272-2816 Guaynabo / 787-757-6181 Escorial. El horario de Servicio al Cliente será de 1:30 a 5:30 de jueves a domingo.

Todas las ventas son finales, no hay cambio ni devolución. “Las órdenes de Popcorn To Go deberán recogerse mientras estemos ofreciendo este servicio de “pick up”, no se podrán recoger al reabrir los cines para operación regular”, indicó la gerencia.

Solo se permite una persona para recoger la orden y deberá utilizar mascarilla en todo momento según las recomendaciones del Departamento de Salud. No se despachará la orden si no cumple con estas indicaciones.