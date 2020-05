Luis Fonsi se desahoga con 'Girasoles'

Dejando a un lado canciones que podrían retumbar en una discoteca o hasta en la radio, el intérprete boricua Luis Fonsi aseguró que su más reciente tema 'Girasoles' resultó un desahogo necesario debido a la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus.

El tema, el cual fue lanzado el pasado lunes, fue inspirado en la actual crisis salubrista que ha obligado a cientos de países a tomar medidas de aislamiento social para detener el contagio de este virus. Para Fonsi, esto mereció apretar el botón de pausa a toda la producción de lo que será su nuevo disco y componer un tema que sirviera para expulsar sus emociones acerca de la emergencia.

"Lo que quiero es como una especie de desahogo y de llevar un mensaje claro y honesto al público. Un mensaje de amor y de esperanza. Y empecé a jugar con diferentes imágenes en mi cabeza y ahí nació la idea del girasol y la frase que los girasoles nunca dejan de girar que para mí significa eso: la vida continúa hay que seguir hacia adelante", comentó el artista en entrevista con Metro.

Fonsi también contó que este periodo le permitió componer 'Girasoles' sin las ataduras de que se convirtiera en el próximo tema candente para las discotecas, sino de lanzar un tema alentador.

"Hasta cierto punto dejé de pensar en el disco y en cuál es el ritmo que la gente va a querer escuchar ahora, qué es lo que va a pegar ahora en la radio. Como que dejé de crear con esa filosofía y dije 'voy a hacer algo más puro, con más peso, con más sentimiento. De repente, no es una canción que va a sonar en una discoteca, o de repente no es ni una canción que vaya a sonar en la radio, no sé", dijo el intérprete de 'Despacito'.

Por su parte, el artista mencionó que la grabación del tema la realizó desde su hogar, al igual que mucho del rodaje del vídeo el cual presenta imágenes de Fonsi desde su casa. El video presenta imágenes de ciudades vacías y cómo las personas y familias experimentan la distancia. "La cuarentena te obliga a hacer más con menos. Ahora no tengo equipo de trabajo, o un camarógrafo o un ingeniero en el estudio. Todo lo hago yo, el micrófono lo pongo yo, la luz la pongo yo. Pero eso no me va a detener", expuso Fonsi, quien catalogó la producción del sencillo como una más simple entre su guitarra y él.

Y aunque reconoce que las medidas de cuarentena y distanciamiento social han trastocado a la industria artística, Fonsi indicó que la musa persiste y que se mantiene componiendo temas. "Durante este tiempo no me iba a quedar callado y no iba a ver esto como unas vacaciones. No iba a estar viendo Netflix ni a estar haciendo rompecabezas. Yo no paro de crear ni de trabajar y pensaba que este era el momento y ahí nació la canción que yo sabia que quería decir y un video muy conmovedor", señaló.

Vea el video aquí: