“May the 4th be with you”: confirman quién coescribirá y dirigirá la nueva película de Star Wars

El sitio web oficial de Star Wars confirmó este lunes que Taika Waititi, el ganador del Oscar de este año por el guión de "Jojo Rabbit", coescribirá y dirigirá la nueva película de la saga.

Incoming news from a galaxy far, far away…. Academy Award winner @TaikaWaititi to direct and co-write a new Star Wars feature film for theatrical release; Academy Award nominee Krysty Wilson-Cairns (@WeWriteAtDawn) to co-write screenplay with Waititi: https://t.co/o3Exz8ndy9 pic.twitter.com/Yrt0LQbi7B — Star Wars (@starwars) May 4, 2020

El también director de "Thor: Ragnarok" y de la comedia de culto "Lo que hacemos en las sombras", será uno de los escritores junto a Krysty Wilson-Cairns, quien este año fue nominada a los premios de la Academia por el guión de "1917".

Cabe mencionar que Waititi tiene experiencia ya con el universo Star Wars, ya que dirigió uno de los capítulos de la serie de Disney+, "The Mandalorian".

Por ahora se desconoce la fecha y la trama de la nueva película de la saga.

El anuncio fue dado a conocer justo el "May the 4th be with you", el cual hace alusión al hace alusión al "may the force be with you", la famosa frase "que la fuerza te acompañe", la cual es dicha por los jedi.

Por último también se confirmó que la escritora nominada al Emmy Leslye Headland, la cual es una de las creadoras de la serie Russian Doll, está desarrollando una nueva serie sin título de Star Wars para Disney+.

Another transmission, Emmy Award winner @LeslyeHeadland to write, produce, and serve as showrunner for new untitled Star Wars series in development for #DisneyPlus: https://t.co/o3Exz8ndy9 pic.twitter.com/NM8uIJBGez — Star Wars (@starwars) May 4, 2020

