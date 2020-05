Se prepara Caribbean Cinemas para el momento de su apertura

A pesar del cierre de los cines debido a la crisis mundial del COVID19, Caribbean Cinemas está trabajando en lo que serán los nuevos protocolos y guías a seguir con sus empleados, suplidores y clientes una vez sea viable reabrirlos.

En estos días algunos cines en estados como Georgia y Texas recibieron permiso del Gobierno para reabrir, también pronto abrirán en países como España y Costa Rica en mayo y China en junio, entre otros. Lo que surja en esos mercados será evaluado por Caribbean Cinemas para ajustar sus nuevas políticas y protocolos. Aún con la incertidumbre y constantes cambios en el desarrollo de la crisis, la empresa dijo está clara en cuanto a su visión sobre la reapertura y está dispuesta a esperar el momento apropiado para hacerlo.

Entre los planes de la empresa están establecer medidas que ayuden a cumplir con el distanciamiento, minimizar el contacto físico, protección y adiestramiento a empleados, reforzar el sistema de taquillas en línea, ampliar el servicio de compra de artículos de concesión por Internet y enfatizar en las medidas de higiene, todas alineadas con las directrices que requiere el Gobierno de Puerto Rico y las agencias federales que rigen establecimientos comerciales.

Entre los títulos de películas puertorriqueñas próximas a estrenar se encuentran: Al Revés y El Quinceañero de mi Abuela, ambas de Piñoliwood Studios y Los Foodtruckeros de Industria Films, todas dirigidas por Transfor Ortiz, también para otoño se espera el estreno de El Cuartito de Weisner Distribution, dirigida por Marcos Carnevale. De igual forma, existe un extenso “line up” de “blockbusters” de los estudios norteamericanos que están en calendario para los próximos meses a partir de julio e incluyendo el 2021.

Algunos de esos títulos son:

Tenet – 16-Jul-20

Mulan – 23-Jul-20

Spongebob Movie – 6- Aug-20

Wonder Woman 1984 – 13-Aug-20

A Quiet Place 2 – 3-Sep-20

Conjuring 3 – 11-Sep-20

Kingsman – 17-Sep-20

Black Widow – 5-Nov-20

Godzilla vs Kong – 20-Nov-20

No Time To Die – 26-Nov-20

Top Gun Maverick – 17-Dec-20

Dune – 17-Dec-20

Mortal Kombat – 7-Jan-21

Ghostbusters – 4-Mar-21

The Eternals – 12-Feb-21

Morbius – 18-Mar-21

Many Saints of NY – 12-Mar-21

Fast 9 – 21-Apr-21

Matrix – 21-May-21

Cruella – 28-May-21

Jungle Cruise – 30-Jul-21

Suicide Squad 2 – 6-Aug-21

The Batman – 1-Oct-21

Spiderman Far From Home 2 – 5-Nov-21

Fantastic Beasts – 11-Nov-21

Caribbean Cinemas afirmó tener el inerés y compromiso en reabrir lo antes posible, en la medida en que las condiciones sean apropiadas. La empresa está consciente de los ajustes temporeros que cada parte tiene que hacer para cumplir con las directrices y poder convivir como sociedad dentro y fuera de los hogares.

