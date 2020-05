Kany García solicita ayuda para comunidad trans

En estos días donde el mundo vive una de las peores situaciones de salubridad, la True Self Foundation, que vela por la comunidad transgénero y por el bienestar físico y emocional de las personas con diversidad de orientación sexual e identidad de género, solicitó hoy ayuda para todos aquellos miembros de la comunidad que en estos momentos carecen de alimentos.

Por tal razón le pidieron al pueblo de Puerto Rico una aportación monetaria para poder adquirir compras de alimentos para los más necesitados.

Como miembro de la junta de la True Self Foundation y su compromiso con la humanidad, la cantautora Kany García apela al corazón de los puertorriqueños expresando lo siguiente: “Si algo nos define como puertorriqueños es la gran empatía que sentimos lxs unxs por lxs otrxs en momentos de complejidad. Cuando vemos a alguien con necesidad no miramos cuanto tenemos en el bolsillo. Existen comunidades que desde antes de la pandemia ya vivían en carne propia el rechazo y la falta de oportunidades laborales. ¡Imaginen ahora! La comunidad trans en nuestro país no sólo está pasando hambre, sino que vive el miedo, el rechazo y la incertidumbre desde que amanece hasta que anochece. Es por eso que pido a gritos toda la ayuda que cada ciudadano pueda proporcionar en estos momentos. Nunca olvido la frase en casa "donde come uno, comen dos". True Self se compromete a hacer llegar el 100% de tu aportación para abastecer un pedacito de la nevera de alguien que en estos días tanto lo necesita. No hay peor virus que la falta de solidaridad y empatía entre nosotrxs. Gracias por su aportación”.

Mientras que el Director de la fundación, Miguel Vázquez, expreso “la comunidad trans, cuir y no binarie de Puerto Rico se encuentra en mayor vulnerabilidad ante esta pandemia por no tener buen acceso a servicios de salud y otros programas de ayuda. Nosotros en True Self Foundation tenemos una alta solidaridad con esta comunidad y nos hemos dado a la tarea de ayudarles. Sabemos que son tiempos difíciles para todos pero apelamos a la generosidad del pueblo a ofrecernos lo que puedan y nosotros hacemos el resto.

Las donaciones se pueden hacer a Paypal True Self Foundation ATH Movil /TrueSelf. Todo el dinero recaudado se utilizará única y exclusivamente para la adquisición de alimentos para los necesitados.