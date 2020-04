José Santana se va viral en TikTok

View this post on Instagram

#Tiktok #Duet con el master @jasond_calderon Ojo! Aunque esto es lo que te da ganas cuando se te pegan en la fila y no guardan distancia, no a la violencia! Bájale dos y explícale. 😂🤣🤪🙌🏽 #Jasond_Calderon & #JoseSantana7TT @kendokaponieldiosdelrap #KendoKaponi #YoMeQuedoEnCasa #StayHome #Covid19