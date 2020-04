Mimi Pabón recuerda cuando pesaba poco más de 100 libras: "Nunca quiero volver a estar así"

La presentadora de televisión Mimi Pabón recordó en sus historias de Instagram cuando pesaba solo 116 libras, a la vez que opinó que no desea volver a estar en ese peso.

"116 libras. Nunca quiero volver a estar así", comentó en la historia que subió este domingo. La también influencer continúa compartiendo con sus más de 700,000 seguidores imágenes y videos sobre cómo pasa la cuarentena acompañada de su hijo Ricardo Reyes Pabón.

Esta ha ofrecido tutoriales para hacer ejercicios en el hogar, clases de maquillaje, entre otras iniciativas para mantener entretenidos a los ciudadanos mientras permanecen en casa.

Esta semana es la séptima en cuarentena para los puertorriqueños, ante la emergencia que ha causado el COVID-19.

Se expresa sobre relación comercial con Yatea PR

Por otro lado, la modelo se expresó en Twitter sobre su relación comercial con Jorge Javier Marrero Gerena, de Yatea Puerto Rico, quien junto con Julius Ortiz, dueño y distribuidor de una marca de trajes de baño Pauwii Swim enfrentan acusaciones por presuntamente hostigar a menores de edad.

"Mis collabs con Yatea siempre fueron a través de Celimar (su esposa), quien administraba los charters y una casa en Lajas. Nunca tuve una mala experiencia con ella, la casa o los charters y mi familia siempre disfrutó sin problema. El verano pasado la contacte para un pasadía con mis [email protected] y me indicó que ella ya no estaba manejando Yatea, que me comunicara con Javier, quien ella me presentó en uno de los collabs. Hasta ese momento el siempre fue muy respetuos. Coordinamos el pasadía y fue mi último collab con Yatea pues aunque no hubo un approach a mi persona, si empecé a recibir mensajes preguntándome por una colega de manera insistente. Nunca conteste sus mensajes e incluso quedan varios voice notes sin escuchar. Aunque no tuve mensajes de el hacia mi persona, era incómodo para mí como para mi pareja", expuso Pabón en Twitter.