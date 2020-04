Volando ‘En Cantos’: iLe retrata una curiosidad incontrolable

Para muchos, hay energías que nos brindan felicidad. Otras, pueden desencadenar en memorias sombrías y hasta tétricas. Pero aquellas que nos tientan a curiosear son las que, en ocasiones, nos estremecen y hasta manipula nuestras reacciones y sentimientos. Para la cantante boricua iLe su nuevo tema ‘En Cantos’ retrata esas emociones luego que una persona nos captura y provoca sentirnos hipnotizados.

Para su nuevo tema, la cantante contó con la participación de la intérprete mexicana Natalia Lafourcade. El mismo narra ese encantamiento y hasta hechizo que podríamos tener sobre una persona que nos deja en pedazos.

“Es una canción que habla desde una curiosidad hacia esta figura que de alguna forma puede representar algo en uno y tiene como una energía poderosa que la vemos un poco distante. Queremos acercarnos hacia ella porque es algo que creemos que nos va a hacer bien. Todos pasamos por eso. Y quizás nos acercamos y nos enfrentamos a otras cosas”, explicó la cantante.

El sencillo, a su vez, viene acompañado de un misterioso video musical en el que iLe y Lafourcade van reuniendo trozos y fragmentos de ese ser humano que las sacude para, al final, beber un poco de él y “ver a qué sabe”.

Pero desde el inicio, el tema suelta un aire de misticismo mientras iLe y Lafourcade tararean al unísono las primeras notas musicales. “Yo que estaba entera y ahora estoy volando en cantos por ti”, cantan en el coro las cantantes acompañadas de las constantes pulsaciones de la percusión.

En conversación con Metro, iLe contó que el tema podría tratarse de paso hacia una nueva producción discográfica, pero admitió que es algo que al momento no se ha concretizado. “Quizás es un asomo hacia lo que estoy trabajando”, comentó.

Apenas hace un año, la cantante lanzó su segunda producción discográfica ‘Almadura’, la que le valió de varios reconocimientos en la prensa local e internacional incluyendo The New York Times, que la ubicó entre las mejores producciones de 2019.

Ile junto a Natalia Lafourcade

Dos voces latinoamericanas

Por su parte, la voz de Lafourcade –una de las principales exponentes del folk latinoamericano– resultó ser parte de esa poción cautivadora del tema compuesto por la cantante puertorriqueña.

“Es súper lindo que se haya dado este junte. A veces se tiene esta idea o esta ilusión de hacer estas cosas y uno no sabe si va a ser recíproco. Cuando hice el acercamiento estaba la posibilidad de que ella no quisiera. Me siento súper agradecida que ella haya querido”, señaló la intérprete de ‘Te Quiero con Bugalú’.

Y aunque no descarta interpretar el tema junto a Lafourcade en una versión a la distancia en las redes sociales, iLe admitió que prefiere presentarla ante su público. “No lo descarto para nada. Hay que ver si eso fluye hacia eso. Me gustaría que lo podamos cantar en vivo, eventualmente. Eso seria lo ideal, pero puede ser una posibilidad”, respondió entre risas la cantante, quien ha interpretado cerca de cuatro de sus temas a la distancia junto a sus músicos debido a la emergencia provocada por el coronavirus.