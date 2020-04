Shakira se gradúa de curso online en filosofía antigua

Como parte de sus pasatiempos en medio de la cuarentena por el COVID-19, la cantante colombiana Shakira completó un curso en línea en Filosofía Antigua de la Universidad de Pennsylvania.

“Me acabo de graduar de mi curso de filosofía antigua de 4 semanas con la Universidad de Pennsylvania”, escribió la cantante en una publicación en su cuenta de Twitter acompañada de una imagen del curso.

Añadió: “¡Gracias Platón y sus predecesores por toda la "diversión" durante el mes pasado!”.

I just graduated from my 4 week Ancient Philosophy course with the University of Pennsylvania (@Penn). I know… my hobbies are very impractical, but it took a lot of hours after the kids were asleep. Thank you Plato and predecessors for all the "fun" over the past month! pic.twitter.com/cFTCXDjliX

