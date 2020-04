Jorge Gelpí narra su experiencia al presentar síntomas de COVID-19

View this post on Instagram

Hace exactamente una semana comencé un episodio de fiebre. Pensando en lo peor, me sometí a un sinnúmero de laboratorios, incluyendo la prueba de COVID-19. Rápidamente le comuniqué a mis compañeras y a mi patrono para prevenirlos en caso de que resultara positivo a coronavirus. Desde ese día estuve varios días aislado en un cuarto previniendo contagiar a los míos y a la espera de los resultados en una ansiedad que no puedo describir. Fueron días de mucho pensar y meditar. ¡La vida es muy corta! Afortunadamente, di NEGATIVO a coronavirus. A pesar de siempre tomar todas las precauciones, todos los que estamos trabajando estamos más expuestos a este enemigo invisible. Agradezco al Dr. Jaime Claudio y a todo el personal del Laboratorio Hato Rey Pathology que se desbordaron en sus atenciones. Y a mis jefes en Wapa que estuvieron pendientes de mi salud todos los días. Cuidense y cuiden a los suyos. Esto es más serio de lo que parece. Mientras tanto, VIVA, AME, SEA FELIZ, AYUDE AL QUE LO NECESITA y SEA AGRADECIDO. De eso se trata VIVIR!!! Nos vemos el lunes en la Tele 📺 😀 Jorge