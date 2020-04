Beyoncé identifica grupos a los que donará por coronavirus

Beyoncé está enfocando sus esfuerzos en la lucha contra el coronavirus a organizaciones que ayudan a comunidades color que han sido fuertemente afectadas por la pandemia.

La superestrella anunció el jueves que su organización benéfica BEYGood se asociará con la campaña Start Small del cofundador de Twitter Jack Dorsey para proporcionar 6 millones de dólares en ayuda a grupos que trabajan para cubrir necesidades básicas en ciudades como Detroit, Houston, Nueva York y Nueva Orleans.

“Las comunidades de color están sufriendo en proporciones épicas debido a la pandemia del COVID-19”, señala un comunicado en el cibersitio de la cantante. “Comunidades que ya carecían de fondos para educación, salud y vivienda ahora enfrentan tasas de infección y muerte alarmantes”.

Parte del dinero será destinado a apoyar los esfuerzos de la Universidad de California en Los Angeles y la National Alliance of Mental Illness (una organización de salud mental) para proveer servicios de bienestar psicológico en ciudades fuertemente afectadas por la pandemia. También se donará dinero a organizaciones dedicadas a proporcionar alimento, como No Kid Hungry, Bread of Life, World Central Kitchen y otras.