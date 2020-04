Obie Bermúdez se siente motivado y promete más música

Las presentaciones en vivo y los espectáculos están cancelados por el momento, pero para el cantante puertorriqueño Obie Bermúdez la creación musical no se detiene.

Y es que para el músico —quien lanzó su más reciente sencillo 'Veo, Veo'— el encierro ha permitido encuentros más frecuentes con el lápiz, con la guitarra y, en fin, con la musa.

"De cierto modo, es tratar de utilizar un negativo y convertirlo en positivo, de utilizar esta oportunidad para que nazca algo nuevo. En este caso el 'Veo, Veo' nace y lo que es como manejar una promoción a través de una situación como la que estamos viviendo todos en el planeta y cómo brindar música a través de esto. Entonces ha sido una experiencia brutal donde yo personalmente he recibido mucho también con todo esto", confesó el intérprete de 'Todo el Año'.

Su más reciente tema 'Veo, Veo', el cual interpreta junto a Leisley, retrata un coqueteo e intercambio de miradas entre dos personas que acaban de conocerse al son de una melodía pop-tropical y con toques de música urbana. La composición, por su parte, contiene un guiño al juego de adivinanzas 'Veo, veo', en el que una persona debe acertar lo que la otra persona está pensando.

"Me acuerdo de ese jueguito el de 'Veo, veo, ¿qué tú ves?' desde chiquito. Y ese concepto siempre se me había quedado en la mente utilizarlo en una canción entonces la idea la tenía dando vueltas hasta que logré pasar tiempo con ella y escribirla y trabajarla", comentó el cantante, quien además no descarta volver a componer temas con tonadas pop-urbano.

Y con el lanzamiento de su nuevo sencillo y la motivación en su punto más alto, el compositor anticipó que 'Veo, Veo' sirve como preámbulo para lo que podría ser su nueva producción discográfica. Aunque Bermúdez no soltó prenda sobre qué otros temas se avecinan, aseguró que la música no cesará.

"Es el comienzo de muchas cosas. Con esta situación [del coronavirus] estamos con lo esencial, trabajando desde casa. La idea es que luego de este sencillo es sacar más música. Créeme tengo música para largo rato", vaticinó el artista.

Aprovecha para conectar con su público

Por su parte, el cantante —quien reside en el estado de Texas— contó a Metro que el periodo de cuarentena y encierro le ha permitido seguir ideando nuevos temas y conectar con su público por medio de las redes sociales. Incluso, al igual que muchos artistas, Bermúdez celebró un concierto desde su hogar por medio de sus redes sociales la semana pasada.

"[En el live] sentí en unas partes literalmente que escuchaba la voces [del público] cantando. Siento que conecté, que tuvimos ese momento con los que estuvieron presentes esa noche en sus casas, en las computadoras y teléfonos. Estuvimos conectados, fuimos una familia y fue lindo", dijo el artista.

"Estoy que si me dejan hago un live todos los días. Tengo una fiebre brutal", confesó Bermúdez.