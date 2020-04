Jack Nicholson se olvida de Hollywood para disfrutar la vida

Como dice el propio Jack Nicholson, “ya no tengo que preocuparme por mi carrera, lo que hice ya queda para la historia y ahora sólo me queda disfrutar la vida con mi familia".

El legendario actor desarrolló su carrera durante más de sesenta años y es reconocido por interpretar una gran variedad de personajes, como protagonista o como actor secundario: desde cómicos o románticos hasta psicópatas, perturbados o villanos.





Por ahora, el actor sin que nunca lo haya dicho de manera oficial vive en el retiro y fuera de Hollywood. La última película del actor fue How Do You Know que salió en 2010.

Desde hace 10 años no pisa un set: "No soy un solitario, no soy un recluso, pero no me hace falta volver, ya no es una necesidad. No lo disfruto. Es tan simple como eso", lo comentó al portal The Sun en 2013.

Celebra 83 años de vida

En medio de rumores de enfermedad, el actor celebra 83 años este miércoles, sin ninguna aparición virtual ni física.

El actor suele tener pequeñas apariciones públicas, pero en cosas que le gustan como los juegos de basquetbol acompañado de sus hijos o nietos.

El actor tiene tres premios Óscar: Atrapado sin salida, La fuerza del cariño y Mejor… Imposible– y personajes como El Guasón (1989), y Jack Torrance en El resplandor siguen generando reacciones en las nuevas generaciones.

Todavía en 2019 hizo algunas apariciones junto a su hijo Ray -fruto de su relación con Rebecca Broussard.

"No voy a trabajar hasta el día en que me muera, no es por eso que comencé con esto. Quiero decir, no hay nada que me estimule. Antes sí, pero ahora no, así que no tengo razones para exponerme; cuando ya estás grande, cambias", comentó hace unos años a los medios estadounidense.

Las redes sociales reaccionan a Jack Nicholson

Uno de los actores más emblemáticos que ha dado vida al villano más despiadado del Universo DC celebra el día de hoy 83 años de vida. ¡Feliz cumpleaños, Jack Nicholson!https://t.co/xOhgDMBlj8 pic.twitter.com/2aKP7Na3mo — DC Comics MX (@DCcomicsMX) April 22, 2020

¿Soy el unico que no vio una pelicula de Jack Nicholson y ahora se siente culpable por no saber nada de el? — OpinoDeTodoSinSaberDeNada (@OpinoNada) April 22, 2020

Jack Nicholson y yo 🥳 haciendo la felicitación 😂 pic.twitter.com/eRjWqCgG7i — Dulce Neri (@dulcenerim) April 22, 2020

83 años de uno de los más grandes actores que ha dado el cine. El señor Jack Nicholson, único e irrepetible pic.twitter.com/FCl3oQmbUd — ▪️Don Criticón▪️📺📼🎥🎬📚💿🖱️ (@elsuperpapizgz) April 22, 2020

