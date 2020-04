J Balvin estrena vídeo oficial de “Verde”

El cantante J Balvin estrenó el sábado el nuevo vídeo "Verde" de su álbum 'Colores', que ya ha recibido certificación platino por parte de la RIAA.

“Verde” cuenta con la participación de Sky Rompiendo, en el video J Balvin recrea una escena semejante a la de la famosa película del año 1989, “Honey, I Shrunk The Kids” (Querida, Encogí Los Niños). Este es el quinto video dirigido por Colin Tilley para el álbum, después de haber realizado los videos de "Rojo","Amarillo","Gris" y dos sencillos que alcanzaron el #1 en la lista Latin Airplay de Billboard, "Morado" y "Blanco".

El video de “Verde” llega tras la participación de J Balvin en el Instagram Live on Diddy para su evento “Diddy’s Dance-A-Thon” la semana pasada, el cual se realizó en homenaje al personal médico. Además, J Balvin fue el primer troll reggaetonero, personificando a Tresillo, en la película “Trolls World Tour”, de la cual compartió un clip en su Instagram. En su papel como Tresillo, Balvin forma parte de un elenco que incluye a George Clinton, Ozzy Osbourne, Mary J Blige y Kelly Clarkson, entre otros.

Durante el fin de semana, J Balvin fue el anfitrión del espacio dedicado a la música latina dentro del programa, “Pa La Cultura" durante el festival en vivo que duró 48 horas, LiveXLivel: La Musica Vive, el cual se realizó en beneficio a la organización sin fines de lucro MusiCares. El evento reunió algunos de los artistas más grandes de la comunidad latina alrededor del mundo incluyendo a su DJ y parcero de toda la vida DJ Pope, como también Anitta, Arcángel, Manuel Medrano y muchos más.

El artista también participó en el concierto organizado por Global Citizen y la Asociación Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), One World: Together at Home, (Un Mundo: Juntos en Casa) que celebra y apoya al personal médico alrededor del mundo. Presentado por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, el especial transmitido en vivo fue desarrollado en colaboración con Lady Gaga y beneficia caridades que proveen comida, albergue y cuidados de salud para las personas que más lo necesitan.

En 'Colores', la continuación del álbum lanzado en el 2018, 'Vibras', la súper estrella del reggaetón regresa a sus raíces, optando únicamente por incluir dos colaboraciones en este nuevo álbum (Mr. Eazi y su frecuente colaborador Sky Rompiendo) demostrando el poder de su pegajoso sonido y el ritmo que lo ha llevado a convertirse en un artista reconocido a nivel mundial. El álbum ya alcanzó más de 1.4 billones de reproducciones combinadas en las plataformas digitales a nivel mundial, y ha logrado más de 700 millones de visitas en YouTube. Cuenta con cinco sencillos en las listas globales de listas diarias de Spotify 200 ("Rojo", "Amarillo", "Morado", "Azul" y "Blanco") y tres videos en la lista semanal de videos globales de YouTube ("Rojo", "Amarillo" y "Morado").

Tomando todos estos logros en cuenta, Balvin ha hecho historia al ser el artista latino con el mayor número de sencillos en llegar a la posición #1 en el chart Latin Airplay de Billboard luego de que "Blanco"ocupara el primer lugar en marzo y "Morado” llegara a esa posición esta semana. Todos estos reconocimientos y premios, junto con 'Colores', no solo establecen su posicionamiento como el líder del reggaetón, pero también lo convierten en un pionero del nuevo género urbano, que continúa expandiendo sus límites y labrando el camino para "la nueva escuela".

'Colores' se realizó bajo la dirección creativa de Takashi Murakami quien creó diez nuevos personajes de flores, uno para cada canción y cada color del álbum. Aunque es ampliamente reconocido por ser una fuerza comercial, el álbum resalta las diferentes formas en las cuales Balvin está penetrando todas las facetas culturales – desde la música hasta el arte y estilo – sin comprometer su identidad única.

Durante el 2019, realizó una presentación durante la ceremonia de apertura de los Premios GRAMMY, fue nombrado "Artista del Año” durante Premio Lo Nuestro por tercer año consecutivo, recibió su cuarto LATIN GRAMMY y el premio "Artista Latino Favorito" por American Music Award, y se convirtió en el primer artista de reggaetón en presentarse en el programa de televisión Saturday Night Live.

Durante el año, J Balvintambién se conectó con millones de fans en vivo al llevar su increíble gira "ARCOIRIS" por los Estados Unidos y el resto del mundo, inscribiendo su nombre en la historia de la música urbana como el primer artista de reggaetón en ser titular durante Coachella, al igual que en el Festival EDM Tomorrowland y en Lollapalooza.

Recientemente, J Balvin se presentó en el programa de medio tiempo del Super Bowl LIV junto a Jennifer López para cantar su exitosa canción "Mi Gente", y logró la portada de Billboard.