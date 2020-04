El cantante, actor, compositor y productor puertorriqueño Draco Rosa lanza "Mad Love Luxe", el doble vinilo remasterizado en versión LP de su álbum aclamado por la crítica en 2004, "Mad Love".

Con tres canciones en español y 13 en inglés, "Mad Love" es una apasionante pieza maestra en la cual Draco Rosa deposita sus sentimientos al descubierto y aborda su material con completa honestidad y autenticidad.

El sencillo “Más y Más” recibió el reconocimiento en 2004 como Mejor Video Musical en los Latin GRAMMY®, y fue nominado para Canción del Año y Grabación del Año.

Como un bono para sus fans, Draco Rosa incluye dos versiones radicalmente diferentes de los temas “This Time,” extraída de un actuación en vivo de una de sus recientes giras y “Lie Without a Lover” grabado durante un ensayo en los estudios de Phantom Vox. “Siempre hemos grabado los ensayos apropiadamente en nuestro estudio . En caso de que algo mágico pase, estará debidamente documentado. Hay tanta música, y suena tan bien, que estoy feliz que hayamos podido añadirla ahora”, comenta Draco.

Remasterizado por el 11 veces ganador del GRAMMY® Bob Ludwig, "Mad Love Luxe" nos envuelve en las embriagadoras fusiones místicas de rock, blues y sonidos tropicales del estilo de Draco.

“Sería un sueño publicar Mad Love en versión instrumental, porque la música es muy hermosa,” explica Draco. El álbum fue orquestado por Van Dyke Parks, quien ha trabajado con artistas de la talla de the Beach Boys, Randy Newman y Little Feat.

Otros músicos destacados que participaron en esta grabación incluyen al guitarrista Rusty Anderson (Paul McCartney), la baterista Carla Azar (Jack White) y el baterista Frank Ferrer (Guns ‘n’ Roses).

Presentando un lujoso diseño de empaque, y vinilo color rosa en honor a su apellido, Mad Love Luxe es la clase de álbum que logra que los amantes de la música redescubran por qué se enamoraron poniéndose los audífonos en un lugar tranquilo y dejando caer la aguja en el vinilo.

Este es el segundo gran re-lanzamiento de Draco Rosa con Ludwig. En 2018, develó Vagabundo 22, una remasterización de su álbum de 1996, Vagabundo, que es considerado uno de los álbumes más influyentes en el rock alternativo latino. La versión en vinilo de Vagabundo 22 se ha convertido en un tesoro altamente buscado por los coleccionistas.

Lista de canciones de "Mad Love Luxe"

1. Dancing In the Rain

2. Lie Without a Lover

3. Crash Push

4. My Eyes Adore You

5. Cómo Me Acuerdo (Spanish version of Do You Remember)

6. Heaven Can Wait

7. This Time

8. California

9. Try Me

10. Solitary Man

11. Never Know the Truth

12. Do You Remember

13. Mad Love

14. Commitment #4

15. Más Y Mas (Spanish version of Crash Push)

16. Noche Fría (Spanish version of Dancing In the Rain)

17. This Time [Live PHVX Vault]

18. Lie Without a Lover [Live PHVX Vault]