Bad Bunny ofrece $5,000 por una pintura a una joven desempleada

El cantante urbano Bad Bunny ofreció $5,000 por un lienzo suyo a una joven de Houston, Texas, que quedó desempleada por la crisis del coronavirus.

“yo lo quiero… te doy $5,000 por el si?”, escribió el artista en su cuenta de Twitter en respuesta a la foto publicada por la joven de nombre Cynthia Coronado.

yo lo quiero 🖤 te doy $5,000 por el si? https://t.co/MBLU5VFw8F — 👁 (@sanbenito) April 14, 2020

"Me dio alegría, me quedé sin voz, no lo creía", expresó la joven en entrevista con Univision 45 Houston.

Reveló que se tardó alrededor de una semana para hacer la pintura que le dedicaba varias horas diarias.