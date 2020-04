Yesenia Torres Figueroa muestra sus dotes de costura al elaborar mascarillas para protegerse del coronavirus

La periodista Yesenia Torres Figueroa compartió en su cuenta de Instagram las mascarillas de tela que preparó para toda su familia, esto por la emergencia del coronavirus.

"Que muchas lecciones y aprendizajes hemos logrado en esta cuarentena. El tiempo en casa protegidos ante un temible virus nos ha impulsado a desarrollar grandes y hermosos proyectos empezando por la Fé, seguido por la familia y el que algunos desconocían, el desarrollo de habilidades ocultas. Esas destrezas son anhelos que siempre hemos tenido en mente pero por los afanes diarios postergamos", compartió la periodista de Wapa 67,000 seguidores.

Les podría interesar:

6 pasos para elaborar sus mascarillas caseras El Gobierno de Puerto Rico también indicó que los ciudadanos deberán usar mascarillas al entrar al supermercado

"En este tiempo, he cuidado la la salud de mi familia, he practicado la educación en casa, realizado tareas del hogar entre ellas sentarme a coser. El tiempo ha rendido para todo, sin dejar en el olvido adorar a mi Dios. Como siempre pasa lo imprevisto y cuando más emocionada me hallaba, la máquina que compré hace 19 años y desempolvé amenazó con dañarse. Mi amado esposo, la arregló y pude culminar el proyecto de costura. Así que les comparto lo que he hecho para proteger a mi familia", agregó.

Torres Figueroa compartió imágenes de múltiples mascarillas con diversos patrones de telas. Esta recibió eligios de sus seguidores, quienes hasta ofrecieron comprarle esa protección que ahora es requerida para entrar a supermercados, farmacias, entre otros comercios.

A principios de mes los Centros para el Control y la Prevención en Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), recomendó la semana pasada la utilización de mascarillas caseras para prevenir el coronavirus, esto ante la escasez de mascarillas en los establecimientos.

Además, el Comisionado Auxiliar de la Policía, coronel Jorge Hernández Peña, precisó a Metro que los comerciantes que permitan a los ciudadanos sin protección en la nariz y boca dentro y en el perímetro exterior de sus establecimientos son los que se enfrentarán a las sanciones por violar la orden ejecutiva 2020-033.

Policía multará a comercios por ciudadanos que no usen mascarilla El Comisionado Auxiliar de la Policía aclaró que no multarán a los ciudadanos, pero que la responsabilidad recae sobre los comerciantes

Te podría interesar: