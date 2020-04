Natti Natasha pone a bailar a Madison Anderson Berríos en la cuarentena

View this post on Instagram

Miss Universe clase de 2019! Queremos recordarle a todos que en estos tiempos de incertidumbre estas unidos en esto! Somos uno !🙏🏻 Les envío un abrazo virtual y les envío mi amor y mis mejores deseos de salud y bienestar para todos. ••Miss Universe class of 2019! We want to remind you all that during these times of uncertainty we are all in this together! We are all one! 🙏🏼 Sending a virtual hug and sending all my love and best wishes of health and safety your way 🙏🏼💕