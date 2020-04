Francis Rosas sigue con el vacilón y se la monta a "Benito"

El animador y comediante, Francis Rosas, sigue tomando sus pasadas controversias con mucho sentido del humor y realizando bromas sobretodo con el tema del exponente urbano Bad Bunny.

Sus expresiones más recientes fueron sobre el nombre de pila del exponente urbano, Bad Bunny, quien realmente se llama Benito Martínez Ocasio. En una entrevista que le realizó su compañero de labores en 'El Remix' de Wapa TV, Alejandro Gil, para su vlog en You Tube.

Gil le preguntó a un grupo de amistades, qué cuál nombre nunca le pondrían a un hijo, a lo que Francis Rosas contestó: "Yo jamás le pondría Benito a un hijo".

Ver desde el minuto 14:33

En el pasado, Francis Rosas fue protagonista de controversias con el artista del género urbano, cuando este hizo expresiones sobre la expareja del comediante, Natalia Rivera.

Esta no es la primera vez que Francis Rosas se toma a vacilón el tema, ya que esta misma semana, en su programa de radio 'El Happy Hour' en Fidelity, el animador bromeó con la controversia que ha generado el público en las redes sociales sobre un video en el cual Bad Bunny canta el tema "Ella y yo" de Don Omar y Romeo Santos el cual vincularon a la controversia de la cual formaron parte en el pasado.

"Yo sigo el vacilón, no es que le vaya a responder, si me nace lo hago. Cuando me tiré la foto dije vamos a vacilar, si tú te crees que yo no he superado, estás equivocado, porque si no yo me escondería no daría la cara en ningún lado", expresó Rosas en el programa radial.

