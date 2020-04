Exparticipante de "Exatlón Estados Unidos" confirma romance con una boricua

View this post on Instagram

Quien diría que estaríamos juntas algún día? Me divierto haciendo videos en vivo, pero nunca imaginé que de leer sus comentarios, terminaría enamorándome de ella! ❤️🇵🇷@y_paoo #lgbt #puertorico #bolivia #exatlonestadosunidos #love #amor Ustedes recuerdan cuando yo leía sus comentarios y la llamaba mi novia cibernética entre chiste y juego?😂 mírenme ahora❤️