Joaquin Phoenix pide liberar presos por el COVID-19

El actor Joaquin Phoenix hizo un llamado directo al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para que se otorgue libertad a ciertos presos en el estado de Nueva York, a raíz del coronavirus.

"Pido a @NYGovCuomo que tome medidas en Nueva York otorgando clemencia a los neoyorquinos en prisión. La vida de tantas personas depende de su acción. Nadie merece morir en prisión por COVID-19", dijo Phoenix, a través de la cuenta en Twitter de la organización "Release Aging People in Prison".

El ganador del Oscar a Mejor Actor por su papel en "Joker" argumentó que "la propagación del coronavirus en las cárceles amenaza la salud y la seguridad de todos nosotros".

"Cuando estás encarcelado, no existe el distanciamiento social y garantizar una buena higiene no es una opción. Los líderes deben hacer todo lo posible para evitar que las personas encarceladas y quienes trabajan en las cárceles se enfermen y propaguen el virus", continuó.

Release Aging People in Prison es una organización que busca la liberación de prisioneros vulnerables, fundamentalmente personas de avanzada edad y que pueden morir en la cárcel.

A message from Oscar award winning actor Joaquin Phoenix: “I’m calling on @NYGovCuomo to take action in New York by granting clemency to New Yorkers in prison. The lives of so many people depend on his action. No one deserves to die in prison from COVID-19.” #ClemencyNow pic.twitter.com/CEFEkwVTBV

