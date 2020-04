Lanzan versión en español del himno de Estados Unidos

Con más de 60 millones de latinos viviendo en Estados Unidos, el himno nacional contará con una versión traducida al español con miras a visibilizar la aportación de la comunidad latina en el país norteamericano.

Y como si fuera poco, la interpretación de "El Pendón Estrellado" —la cual fue traducida originalmente en 1945 por la compositora peruana Clotilde Arias— está a cargo de la cantante boricua Jeidimar Rijos. La intérprete puertorriqueña fue seleccionada por la organización sin fines de lucro We Are All Human Foundation luego de su participación triunfal en el certamen 'La Voz'.

La puertorriqueña catalogó como un "orgullo" que la entidad sin fin de lucro la seleccionara para darle voz a la versión castellana del himno estadounidense.

"Es un himno de unión de que tenemos que seguir hacia adelante, y nos recuerda que la nación americana no seria nada sin nosotros los latinos que trabajan y se esfuerzan.

La traducción original fue solicitada en 1945 por el entonces presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt.

Para Claudia Romo, presidenta de la organización, destacó que esta versión del himno pretende concientizar sobre las aportaciones de la comunidad hispana en Estados Unidos. Agregó que debido a la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus, también conocido como el Covid-19, es urgente que se reconozca la fuerza laboral de los latinos y latinas en los servicios de salud y en la cadena de distribución. La organización también cuenta con un portal llamado 'Hispanic Star' en el que buscan recopilar y visibilizar las contribuciones de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Ante esto, Rijos confesó que el tema ha tomado otro giro debido al rol que juegan los latinos en esta coyuntura. "Esto [coronavirus] está afectando mucho a nuestra comunidad. La comunidad latina somos los que trabajamos en repartición de alimentos, la agricultura, personas que verdaderamente no pueden trabajar desde sus casas…El giro que tomó le da un significado más emotivo", comentó la cantante.

Romo añadió que la crisis provocada por el COVID-19 ha afectado desproporcionadamente a los latinos en Estados Unidos y que el tema sirve como un homenaje. "Por eso es tan importante para nosotros utilizar esta coyuntura —del lanzamiento de 'El Pendón Estrellado'— para asegurarnos que estamos concientizando en torno al enorme problema que tenemos los hispanos quienes se han visto afectados desproporcionadamente en esta crisis. Esto nos asegura que podamos ofrecerle un homenaje a los hispanos que están en la primera línea de defensa para mantener a Estados Unidos corriendo", señaló la líder de la organización sin fines de lucro.

Según Romo, uno de cada cuatro latinos trabaja en servicios de asistencia médica mientras que uno de cada cuatro labora como empleado en servicios de cuido de niños. "Para muchos de nosotros quedarnos en nuestras casas es un lujo porque tenemos muy poca habilidad para lidiar con gastos momentáneos", dijo Romo.

Agregó que 66% de los hispanos podrían dejar de recibir sus ingresos si sus empleos cierran por más de dos semanas y que solo un 60% de la comunidad latina cuenta con acceso a servicios de internet en sus hogares para trabajar remoto durante la crisis.

Para atender las dificultades económicas de los latinos, Romo también comentó que lanzaron el Plan de Respuesta y Recuperación de la comunidad Hispana en el que esperan ayudar a mitigar el impacto económico que enfrenten los comerciantes y trabajadores latinos en Estados Unidos. Precisó que unas 150 empresas como Bank of America y Colgate, se han comprometido con la organización a contratar, retener y celebrar a los latinos en sus respectivos lugares de trabajo.

Pese al desdén con el que en ocasiones el presidente Donald Trump se refiere a la comunidad latina en Estados Unidos, Romo opinó que cualquier líder de cualquier país le daría la bienvenida a una comunidad que contribuye grandemente a un país. En este caso, según Romo, los latinos en Estados Unidos son responsables por el 12% del Producto Interno Bruto (GDP, por sus siglas en inglés).