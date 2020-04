Juanma López se deja ver con "La Peki" a un mes de separarse de la hija de Vico C

View this post on Instagram

🚨 #EXCLUSIVA 🚨 (2pm): A 3 semanas de que el excampeón @juanjuanmalopez me confirmara #picandoalante que se dejó de Mara, hija de @soyvicoc (llevaban 1 mes dejados) , se dejó ver con su nuevo amor. Se llama Andrea, le dicen "La Peki", con quien lleva al menos varias semanas de relación y con quien está conviviendo y sudando la cuarentena. Y parece que hay muchos "haters" "sulfuraos" con esta relación, pero La Peki les contestó y se las dejó caer 🔥 #desliza⬅️ y míralos entrenando juntitos y lee cómo defienden su amorrrr ❤😈 #QueVivaElAmor