Jacky Fontánez le sale al paso a fanático que la mandó a cocinar tras publicar foto en Instagram

La animadora y locutora Jacky Fontánez le salió al paso a un fanático que la mandó a cocinar, esto luego de que ella publicara una imagen de cómo pasa la cuarentena por el COVID-19.

Fontánez publicó una foto en su hogar y un fanático le comentó: "Voy a trabajar cariño, no te olvides cocinar", a lo que la también actriz contestó: "por eso prefiero estar sola, no estoy para que me den órdenes".

Vía Instagram

A pesar de la cuarentena, la locutora se ha mantenido activa en redes sociales. En Instagram Fontánez cuenta con más de 700 mil seguidores.

Fontánez hasta pasó su cumpleaños en medio de la cuarentena, hecho que también compartió en redes.

La Isla permanece en cuarentena hasta el 4 de mayo luego de que la gobernadora Wanda Vázquez extendiera el toque de queda para prevenir más contagios de COVID-19. Además, la primera ejecutiva informó hoy que modificará la actual Orden Ejecutiva 2020-033 para restablecer el toque de queda, comenzando a las 7:00 p.m. efectivo mañana miércoles, 15 de abril de 2020.

El epidemiólogo Juan Reyes proyectó por su parte que para el 8 de mayo más de 1,000 personas en Puerto Rico estarán contagiadas.

No descarta un nuevo amor

Hace unos meses la también periodista dio a conocer el fin de su relación con Jean Carlos Santiago López, conocido como "El Guaynaa".

A principios de año en entrevista con Metro Fontánez aclaró que sigue soltera, pero que no se cierra a la posibilidad de una nueva pareja.

“Estoy sola, pero no me cierro al amor. En el momento que llegue, llegará, pero no es mi realidad. No es algo que esté buscando en estos momentos”, dijo.

Esta también descartó una relación con el exponente de música urbana Ken-Y luego de que se publicaran imágenes de una salida de ambos.

Les podría interesar: