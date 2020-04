Francis Rosas a Bad Bunny: "El que se pica es porque ají come"

El comediante y animador, Francis Rosas, se sigue vacilando toda la controversia que en el pasado lo rodeó cuando el exponente del género urbano Bad Bunny hizo referencia en varias ocasiones a quien era su esposa, la modelo Natalia Rivera.

A través de su programa de radio, el Happy Hour en Fidelity, Francis Rosas, explicó que su publicación más reciente en Instagram en la cual se le ve con un rollo de papel toalla y un filtro parecido al cual utilizó la supuesta pareja de Bad Bunny es parte del "vacilón" que tiene en sus redes sociales.

"Yo sigo el vacilón, no es que le vaya a responder, si me nace lo hago. Cuando me tiré la foto dije vamos a vacilar, si tú te crees que yo no he superado, estás equivocado, porque si no yo me escondería no daría la cara en ningún lado", expresó Rosas en el programa radial.

Sobre un video que publicó Bad Bunny en sus historias, cantando el famoso coro de la canción "Ella y yo" de Don Omar y Romeo Santos, el cual muchos en las redes sociales aseguraron era en referencia a Rosas este contestó: "El que se pica es porque ají come".

"Él fue bastante específico en una canción, en un tiempo, si hubiese sido para mí lo hubiese dicho", añadió Francis Rosas.