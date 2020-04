Black Eyed Peas lanza el tema "Mamacita" junto a Ozuna y J.Rey Soul

Luego de regresar en grande el año pasado con el sencillo “Ritmo (Bad Boys For Life)”, Black Eyed Peas mantiene su impulso con su nueva canción “Mamacita” junto Ozuna & J.Rey Soul.

Los ganadores de seis GRAMMYs®, los Black Eyed Peas son pioneros de fusiones musicales, y vuelven a arrasar a nivel mundial colaborando con el renombrado artista boricua de reggaetón y trap Ozuna, poseedor de cuatro récords Guinness®. Esta semana “Fantasía”, de su más reciente álbum NIBIRU, es la canción #1 de las listas “Latin Airplay” y “Latin Rhythm Airplay” de Billboard. Una vez más, los Black Eyed Peas nos deleita con su poderosa letra, su coro pegajoso, y la extraordinaria actuación de su amigo Ozuna.

“Mamacita” es el segundo sencillo de Black Eyed Peas lanzado por Epic Records y su primer tema que revela a J.Rey Soul como artista invitada. Al igual que su compañero de banda Apl.de.ap, J.Rey Soul es de ascendencia afroamericana y filipina, y pasó su infancia en la República de Filipinas.

Los seguidores de BEP conocen a J.Rey Soul por sus grandes aportes al álbum Masters of the Sun Vol. 1 (2018) y sus actuaciones durante su gira en 2019 por Europa, América Latina y Asia. Ahora brilla con su estilo electrizante en “MAMACITA”.

Disfruta de su video musical dirigido por Julien Christian Lutz “Director X”. En el mismo, vemos a los Black Eyed Peas y a Ozuna vestidos de Gucci y desbordando elegancia, creando visuales inolvidables para esta gran colaboración.

“Mamacita” le sigue los pasos a su éxito mundial “RITMO (Bad Boys For Life)” junto a J Balvin. Sobrepasando el billón de 'streams' en menos de seis meses, incluyendo 432 millones de streams en Spotify, esta canción se ha convertido en su “canción más escuchada a través de una plataforma”, superando las cifras de sus grandes temas “I Gotta Feeling” y “Where Is The Love?” Mientras tanto, el video de “RITMO” cuenta con más de 600 millones de vistas en YouTube.