Rubén Blades ofrece concierto virtual en solidaridad por coronavirus

El Próximo domingo 12 de abril de 6 a 8 pm (hora de Panamá). Estaremos con @carlosvives y muchos amigos/colegas más, aportando con nuestra presencia virtual en el programa PANAMA SOLIDARIO que estará conducido por el panameño Omar Alfanno Se podrá ver en TV, en Cadena Nacional y en Internet a través de www.panamasolidario.gob.pa TVN SERTV MEDCOM Telemetro.com 507go