Ozuna estrena canción con los Black Eyed Peas

El puertorriqueño Ozuna y la banda estadounidense Black Eyed Peas, se unieron para lanzar hoy la canción "Mamacita".

Ganadores de seis GRAMMYs, el grupo americano es pionero de fusiones musicales, y vuelven a arrasar a nivel mundial colaborando con el renombrado artista boricua de reggaetón y poseedor de cuatro récords Guinness.

“MAMACITA” es el segundo sencillo de Black Eyed Peas lanzado por Epic Records y su primer tema que revela a J.Rey Soul como artista invitada. Al igual que su compañero de banda Apl.de.ap, J.Rey Soul es de ascendencia afroamericana y filipina, y pasó su infancia en la República de Filipinas.

Este tema sigue los pasos de la canción “RITMO (Bad Boys For Life)” junto a. J Balvin. Sobrepasando el billón de streams en menos de seis meses, incluyendo 432 millones de streams en Spotify, esta canción se ha convertido en su “canción más escuchada a través de una plataforma”, superando las cifras de sus grandes temas “I Gotta Feeling” y “Where Is The Love?” Mientras tanto, el video de “RITMO” cuenta con más de 600 millones de vistas en YouTube.