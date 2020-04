Muere el hijo mayor de Papo Lucca

Enrique Lucca III (Papo Junior), hijo mayor de Papo Lucca fundador y director de la Sonora Ponceña, falleció ayer, domingo en la ciudad de Orlando, Florida, según se confirmó a través de expresiones escritas.

"Por muchos años, Papo Junior se desempeño somo sonidista en las presentaciones de la Sonora Ponceña y también como ingeniero de sonido del estudio de grabaciones Piannisimo Studio en Ponce, donde se realizan las grabaciones discográficas de la Sonora Ponceña. Estaba residiendo en Orlando donde trabajaba como ingeniero de sonido para diversos artistas y orquestas internacionales", leen las declaraciones del portavoz de la familia sobre el deceso.

"Papo Junior tenía 49 años al momento de fallecer y confrontaba una condición de diabetes. Durante los dos últimos años estuvo internado en cuidado intensivo por pancreatitis. En estos últimos días tuvo las defensas de su cuerpo muy por debajo a lo normal y falleció inesperadamente".

La familia Lucca está agradecida por las muestras y mensajes de cariño, pésame y solidaridad con ellos.

"Papo Lucca y su esposa Miriam se encuentran devastados ante esta pérdida de su hijo mayor y me han pedido de por favor a los medios de radio, prensa y televisión que los disculpen por no estar en la capacidad emocional de poder atenderlos en este momento de dolor. Piden que les dejen llorar su pena en familia y más ante esta condición de crisis mundial en la que no pueden viajar a poder realizar los actos fúnebres de su amado hijo Papo Junior".