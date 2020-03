Coronavirus: Elton John recauda 8 millones, Rihanna 1 millón

Desde encontrar maneras para ayudar a otros a lidiar con el aislamiento hasta la cancelación de eventos, la industria del espectáculo está reaccionando a la pandemia del coronavirus de diferentes maneras. La mayoría de la gente se recupera del COVID-19, pero el nuevo coronavirus puede ocasionar síntomas graves en personas mayores o con enfermedades preexistentes.

Concierto recauda millones

El concierto estelar de Elton John que incluyó a Billie Eilish, Mariah Carey y Alicia Keys el domingo ha recaudado casi 8 millones de dólares para la lucha contra el coronavirus.

Los músicos se presentaron desde sus hogares para el evento de una hora que se transmitió por Fox y las estaciones de radio de iHeartMedia. El dinero será destinado a Feeding America y First Responders Children’s Foundation.

Otros de los invitados fueron Tim McGraw, H.E.R. y Sam Smith, quien cantó “How Do You Sleep” a capela. Dave Grohl interpretó “My Hero” desde su estudio en Hawái, Billie Joe Armstrong de Green Day sacó su guitarra para “Boulevard of Broken Dreams” y Camila Cabello cantó “My Oh My” desde Miami con su novio Shawn Mendes en la guitarra.

El evento se transmitió en el mismo horario en que iba a emitirse la entrega de los Premios iHeartRadio de la Música, que se postergó por la pandemia. Procter & Gamble donó 500.000 dólares, los cuales fueron igualados por Fox Corporation. YouTube transmitirá por streaming el concierto en el canal de iHeartRadio.

Rihanna ayuda de nuevo

La Fundación Clara Lionel de Rihanna donará un millón de dólares para atacar el COVID-19 y la cifra será igualada por la fundación Shawn Carter de Jay-Z.

Los 2 millones servirán para apoyar a trabajadores indocumentados, trabajadores de la salud que atienden a niños, encargados de emergencia, población carcelaria, personas mayores y personas sin hogar en Nueva York y Los Ángeles.

La semana pasada la Fundación Clara Lionel destinó 5 millones de dólares para los esfuerzos contra el coronavirus. El dinero irá a bancos de comida, pruebas y capacitación para trabajadores de la salud, prevención del virus y distribución de suministros respiratorios esenciales.