Yizette Cifredo divulga resultados de prueba Coronavirus

View this post on Instagram

¡Familia, gracias por preocuparse! Resultado de la prueba: NEGATIVO. ¡Gloria a Dios! ¡Estamos en SALUD y tomando las medidas que nos corresponden! 💗🙏🏽 Afirmo salud para todxs, que esto no amenace contra la vida de nadie. ••• #OptimistaCompulsiva #FuncionaSerTú #SomosEspejo #NoMeCansoDeDarGRACIAS