Nace en casa Amaia Victoria hija de Baby Rasta

En medio de la emergencia por la pandemia coronavirus Covid 19, surge la buena nueva que nació Amaia Victoria, la hija de Baby Rasta.

La niña nació en el hogar con la asistencia de una partera. Tanto la madre como la recién nacida se encuentran en perfecto estado de salud.

Los padres han querido comunicar a sus respectivos seguidores todos los detalles de esta gran bendición.

"Hace dos días nació nuestra princesa. Estamos agradecidos al Todo Poderoso por esta bendición a pesar de las cosas que están pasando en nuestro mundo. Les digo que mi felicidad no me cabe, se desborda, y tener como madre de mi princesa @laurapcardozo aún más allá de lo más profundo del mar. La quiero felicitar porque tomó la decisión de tener Amaia en la casa. Fue un parto de 3:30 am a 3:49pm. Nunca se me quitó. Agradecido con la partera que con su delicadeza y tranquilidad nos dió más seguridad y fuerza para esta travesía", divulgó el exponente urbano.