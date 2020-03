De "Guerrero" a cantante: Vin Ramos lanza su primer sencillo

En medio de la incertidumbre que vive el mundo a causa de la pandemia del coronavirus, el cantante, actor y bailarín puertorriqueño Vin Ramos, lanzó al mercado "Game Over", su primer corte promocional dentro del género pop urbano que grabó junto a la joven mexicana-americana Ivonne Acero, excompañera de La Voz USA.

“Sabemos que alrededor del mundo está ocurriendo una crisis en términos de salud pero, de igual forma entendemos que el arte también sana, entretiene y nosotros cumplimos con dicho llamado. Pudimos haber optado por esperar a que pasara toda ésta situación, y lanzar el tema luego de que todo estuviese más calmado, pero si no lo hacíamos, no estaríamos cumpliendo con nuestro propósito cuando más el pueblo lo necesita, comentó Vin, exparticipante de "Guerreros" (Wapa).

"Game Over", escrita y producida por el mismo Vin, resalta la figura y potencial de la mujer. El tema presenta la relación amorosa de una pareja en donde el hombre le es infiel. La chica toma la decisión de perdonarlo, pero a pesar de ello no continúa con la relación y opta por darse su lugar como mujer.

La química que Vin e Ivonne tuvieron durante su participación en el programa de televisión La Voz USA, fue el detonante para que este decidiera grabar el tema con la joven cantante. Perteneciendo al mismo equipo del 'reality' con Alejandra Guzmán, tuvieron la oportunidad de interpretar un tema juntos, algo que les permitió lograr una química especial que los llevó al estudio para grabar el sencillo.

Para el joven loiceño, el arte es algo integral en su vida. Con un bachillerato en artes escénicas de la Universidad de PR, éste ha tenido la oportunidad de trabajar con varias compañías de teatro nacional como; Escena Latina, Theater Partners, Alfonsina Inc. y Pompearte Inc. entre otras. Algunos de sus trabajos teatrales más recientes son, Mamma Mia, e In the Heights, (representada en Laredo Texas), entre otras.

El sencillo llegará de la mano de un video musical que está próximo a estrenarse. Este fue producido y escrito por el mismo Ramos y por Javier Iván, actor y fotógrafo profesional.

La trama presenta a un joven que se encuentra en una tienda de video juegos y es atrapado por su pareja durante un acto de infidelidad. Mientras discuten, una de las máquinas se descompone y el joven es succionado por ella terminando atrapado dentro de una realidad virtual. El concepto de dicho video fue inspirado en cyber punk, un subgénero de la ciencia ficción.

"Game Over" ya se encuentra disponible para descarga en todas las plataformas digitales.