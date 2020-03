Andrea Cruz propone un nuevo video musical en vivo

Buscando hacer la reflexión y conversar acerca de la fragilidad, la memoria y la vida, Andrea Cruz, lanza un video musical en vivo desde la soledad de una casa abandonada haciéndonos pensar sobre el distanciamiento físico como nuestra nueva realidad colectiva con el tema “Ardamos”.

La cantautora puertorriqueña, lanzó su segundo álbum bajo el título “Sentir no es del tiempo” el cual se ha visto obligada a pausar su promoción y conciertos, por la lamentable pandemia del COVID-19 a nivel internacional. Aún así, la artista decide llevar su agenda al plano digital y crear versiones acústicas de este nuevo compilado añadiendo este vídeo.

El vídeo se desarrolla en la azotea de una casa abandonada, donde los ciudadanos se detienen a ver la hermosa vista y a intercambiar libros en Cayey, Puerto Rico donde también reside la artista. Creando un hilo conductor con su nueva producción discográfica con la intención de materializar la memoria histórica y las emociones.

“Han sido años duros, el esfuerzo es continuo, la disciplina ha estado; pero no se tiene el control de las cosas. Confío plenamente en que hago música para acompañar en tiempos de crisis. No tengo respuestas, sin embargo sí ofrezco un bálsamo de sonidos y letras para nuestras situaciones y sentidos, por lo que veo es el rol que he decidido asumir. Espero en este proceso de incertidumbre regalar calma con este disco y ahora, con este primer vídeo’’, expresó Cruz en declaraciones escritas.

Para escuchar la música de Andrea Cruz puedes seguirla como: andreacruzmusica en todas las plataformas de contenido digital y visitar su canal de YouTube para disfrutar de su más reciente vídeo.