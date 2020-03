Dayanara Torres anuncia sus exámenes de cáncer salieron negativos

La ex Miss Universo Dayanara Torres compartió con sus seguidores la feliz noticia que sus exámenes salieron negativo contra el cáncer de melanoma que le fue diagnosticado el año pasado.

A través de un video en Faceboook, la exbeldad boricua reveló las buenas nuevas. "En estos momento tan difíciles que estamos viviendo quería dejarles saber una buena noticia y es que ayer mis exámenes MRI, PET & CT Scans salieron los tres negativos. Así que he terminado con mi tratamiento del melanoma cáncer", por lo que "he terminado con mi tratamiento del melanoma cáncer".

Torres contó que lo prosigue es que "Por los próximos dos años cada tres meses me voy a tener que hacer los mismos exámenes con radiación, pero solo para estar pendiente de mi cuerpo y saber que nada haya regresado".

La exbelleza universal quien manifestó estar feliz y sentirse bendecida, agradeció a todas las personas que oraron por su salud.

"Estoy feliz, me bendecida, me siento agradecida por todos ustedes, por sus oraciones porque nunca me soltaron. Por hacerme parte de su familia de sus rezos, día a día sus mensajes hermosos que me levantaban el ánimo. Estoy feliz, contenta y sepan que las oraciones llegan, es importante seguir rezando, no perdamos la fe. Sigamos delante. Vamos a salir de todo esto y nuevamente se los agradezco, les agradezco tenerme en sus corazones. Estoy feliz".