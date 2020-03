Estrellas se unen en especial de música virtual

En respuesta a la pandemia del COVID-19, Telemundo presentará “Concierto en Casa” (#ConciertoEnCasa), un especial musical virtual nunca antes visto en un medio en español, este sábado 21 de marzo a las 7pm/6C en Telemundo, Universo y todas sus plataformas.

El especial de horario estelar unirá a familias en todo el país para disfrutar de las actuaciones musicales e intervenciones de los artistas Latinos del momento en estos tiempos difíciles. El reparto estelar incluye a J Balvin, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Gloria and Emilio Estefan, CNCO, Farruko, Prince Royce, Reik, Sofía Reyes, Carlos Vives,Wisin, Jesse and Joy, Alejandra Guzmán, Mau y Ricky, Camila, Emilia, Angela and Pepe Aguilar, Paulina Rubio, Raymix, Franco de Vita, Calibre 50, El Bebeto, Banda los Sebastianes, Banda el Recodo, Banda los Recoditos y Daniel Habif, entre otros, quienes transmitirán directamente desde sus casas o estudios.

El programa, conducido por María Celeste Arrarás y Jorge Bernal deTelemundo, brindará a las familias hispanas y a los amantes de la música la oportunidad de disfrutar de las actuaciones de sus artistas favoritos desde sus propias casas para apoyar el esfuerzo nacional para evitar la propagación del virus.

“En medio de esta crisis, queremos ofrecerles a nuestros televidentes un especial de entretenimiento en familia alentador, que puedan disfrutar juntos y seguros desde la comodidad de sus hogares”, dijo Ronald Day, Vicepresidente Ejecutivo de Entretenimiento para Telemundo. “Estamos muy agradecidos con los cantantes y artistas que nos están ayudando a unir a las familias de toda la nación y a compartir un mensaje de solidaridad y apoyo a millones de Latinos que están viviendo este momento de incertidumbre”.

El público también podrá disfrutar del #ConciertoEnCasa a través de la aplicación de Telemundo disponible en Google Play Store y Apple Store.

