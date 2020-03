Ednita insta a disfrutar de la música como aliada para la soledad

Con la intención de propiciar un rato de esparcimiento en medio del aislamiento social para evitar la propagación del Coronavirus, Ednita Nazario, realizará este próximo domingo un karaoke virtual a través de Instagram.

La cantante puertorriqueña que estrena el viernes su nuevo sencillo “No vuelvas”, instó a sus seguidores a disfrutar de la música que “es una gran compañía, que nos acompaña en momentos difíciles y en momentos felices”.

“A pesar de todo esto hay un sentido de solidaridad enorme entre nosotros, como esa semilla que germinó después de María (huracán 2017). Estamos más pendientes a los otros y ahora tenemos más tiempo para conversar por Facetime y a través de las redes sociales porque todos estamos en las mismas”, manifestó esperanzada en entrevista con Metro.

“Bendita sean las redes sociales. Esto no sustituye la presencia física, ni los besos, ni los abrazos, pero por lo menos nos hace sentir que no estamos solos. Nosotros los artistas estamos bien conscientes de la importancia de las redes y de la necesidad de compartir con nuestro público”, reiteró.

Del nuevo tema, cuyos visuales se filmaron en Puerto Rico, describió que es una “canción bellísima” de la compositora Vicky Gastelo, quien también compuso los éxitos "Para el peor amante", "No pienso volver", “A mí no" y "No quiero tus besos".

“Me encantó la canción y sobre todo filmar el video en La Parguera que es uno de mis sitios favoritos del planeta. En el video quise recrear la gran lección de que aunque nos duela (ruptura de una relación sentimental), y aunque no estemos bien, tenemos que tener la valentía de enfrentar la situación. Muchas veces caemos en la dinámica de las relaciones tóxicas que hay que ponerle punto final. Es otra de esas corta venas, al estilo de Ednita”, destacó de la producción que contó con la participación del modelo Jaime Mayol.

Por otro lado, expuso que sería recomendable que los artistas continúen compartiendo con el público de forma virtual “porque la salud mental es bien importante y mucha gente no sabe cómo lidiar con tener que estar encerrado”.

“Es una forma también de distraernos y mantener el sentido de comunidad porque nosotros somos seres sociables y nos gusta el intercambio social, vernos y conversar. Si no se puede físicamente pues por lo menos que sea virtualmente. Esto es algo bien bonito y veo la iniciativa de los artistas, influencers y de otras personas que están creando contenido con este propósito”, sostuvo.

Mientras tanto hizo algunas recomendaciones para sobrellevar el aislamiento social.

“Es un buen momento para aprender alguna receta o para aprender a cocinar. Por ejemplo, a los sándwiches me están quedando cada vez mejor y estoy hecha una experta haciendo desayunos. Me he dado cuenta que puedo desayunar tres veces al día porque yo no sé cocinar. La cocina no es lo mío. También podemos acomodar las gavetas y los clóset. Mis gavetas están bien inmaculadas”, expresó entre risas la ponceña.

El karaoke virtual de Ednita será el domingo 21 de marzo a las 4:00 p. m., en su perfil de Instagram. Hoy jueves a las 11:30 "chateará" con sus seguidores a través de su canal de YouTube, media hora antes del lanzamiento del nuevo video "No vuelvas".

Te recomendamos este video: