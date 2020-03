Actriz de La Casa de Papel da positivo a coronavirus

La actriz española, Itziar Ituño, anunció a sus seguidores a través de sus redes sociales que tiene coronavirus.

Ituño, quien da vida al personaje de la Inspectora Murillo en la famosa serie de Netflix, contó que desde la semana pasada tenía los síntomas del virus y que hoy le llegó el resultado positivo de la prueba.

"Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más debil. Ésto no es tontería, ser conscientes, no lo tomeis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar ésto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común", expresó la actriz en su cuenta de Instagram.

Ituño envió un mensaje a sus seguidores "Es tiempo de solidad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás".

Además indicó que tendrá que estar 15 días en cuarentena. "Ahora me tocan 15 dias en cuarentena y después ya se verá".