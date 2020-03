Shalim Ortiz continúa inmerso en la actuación

El actor puertorriqueño Shalim Ortiz se cantó fanático del género urbano. De hecho, aunque se concentra en su faceta de actor, no lo pensaría dos veces si surge alguna oportunidad de colaborar con Bad Bunny. Así lo admitió a Metro, quien se encuentra filmando una nueva serie en Nueva York.

“Estoy haciendo una serie bien chula que se estrenará en verano. Es lo único que puedo decir por acuerdos de confidencialidad”, explicó el hijo de la animadora Charityn Goyco.

Shalim también encarnó el personaje ficticio de Tito en la serie Underground: la historia del reguetón, que se filmó en Puerto Rico, producción que repasa los comienzos del rap y el reguetón hasta la actualidad.

“Esta serie para Amazon Prime (Underground) es muy importante porque es la primera vez que trabajo un proyecto de actuación en Puerto Rico. Desde ¡Qué angelitos! no había actuado en Puerto Rico, y el hacer un personaje boricua me encantó. Fue como recordar mi infancia. Yo crecí escuchando esa música y soy fan de DJ Negro y Vico C. Los escuchaba siempre, era como una obsesión”, dijo al rememorar el programa infantil producido por su papá, el fenecido productor y actor Elin Ortiz.

Sobre si se visualiza cantando reguetón, el también cantante respondió que si es con Bad Bunny, no lo descartaría.

“Si me dan a Bad Bunny mañana, no hay forma que diga que no, aunque yo no quiera volver a hacer música”, expresó entre risas.

“Soy fan del reguetón. A mí me encantan Bad Bunny y J Balvin. Siento que no es casualidad que estos artistas tengan el monopolio de la música latina porque han evolucionado. Son muy talentosos y han combinado la forma de cantar los versos con melodías, rap, trap, hip-hop… Son fusiones espectaculares. La música no está en mis planes inmediatos, pero la música uno la lleva por dentro, y no descarto nada”, afirmó.

Por otra parte, mencionó que también fue una súper experiencia la serie de televisión Grand Hotel, de la cadena estadounidense ABC, liderada por Eva Longoria.

“Hubiéramos querido que la renovaron, pero estoy muy orgulloso de la temporada que hicimos y creo que a la gente le gustó”, puntualizó.

Shalim, próximamente, viajará a la isla para disfrutar en familia de unas vacaciones.