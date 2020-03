Conmovedor mensaje de un "guerrero" colombiano a Juan Aldana

View this post on Instagram

¡Se te hace un nudo en la garganta! Grande capitán #CobrasVsLeones

A post shared by Guerreros: Cobras Vs Leones (@guerreroscolombia) on Mar 10, 2020 at 8:36am PDT

Emotivo último adiós a participante de "Guerreros" Juan David Aldana tenía 23 años y perdió la vida en un accidente de motora en Bogotá

Novia de participante de "Guerrero" fallecido reacciona a tragedia Juan David Aldana se reconcilió con la "guerrera" horas antes de morir en un accidente de motora