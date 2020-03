Residente dedica hermoso mensaje a Bad Bunny en su cumpleaños

El rapero puertorriqueño Residente, le dedicó un hermoso video a su amigo y también estrella de la música urbana, Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny quien está de cumpleaños.

A través de Instagram, Residente, publicó un video que contiene varias fotos y videos de momentos en los cuales ha compartido con Bad Bunny. Entre las imágenes se puede ver el momento en que ambos participaron de las protestas del Verano del 2019 donde se exigió la salida del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló así como la filmación del tema "Bellacoso" donde ambos colaboraron.

"Feliz cumple Benito @badbunnypr A benito no le gustan los gandules ni habichuelas, es fanático de las papas psycho de Vega Alta, le tiene miedo a los aviones, es honesto, es un emo porque está enamorado del desamor, es sensible, ama a su país, es un pisciano creativo, es leal, su familia es su centro, pero lo más que me acerca a él es que aquel carga bolsas del supermercado ECONO todavía vive en él. Feliz cumple tocayo del zodíaco. En casa te queremos", escribió Residente.

Bad Bunny cumple 26 años en el día de hoy y a través de sus redes sociales lo celebró agradeciendo el apoyo de sus fanáticos con el apoyo que ha recibido tras el lanzamiento del álbum 'YHLQMDLG' o 'Yo hago lo que me da la gana' que ha batido récords de reproducciones en las principales plataformas de música digital en el mundo.

Nota relacionada: