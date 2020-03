Chalís lanza su primera producción “Más grande honor”

La cantautora cristiana Chalís regresa a su natal Puerto Rico para presentar su primera producción discográfica, titulada “Más grande honor”.

El disco toma el nombre de uno de los ocho temas que lo componen, y que fue inspirado por su experiencia con Dios en medio del diagnóstico de cáncer de su padre. Se trata del primer sencillo que promocionará durante su visita en la Isla.

“Sentí por un instante, desilusión, frustración y angustia. Luego pude entender que no le sirvo a Dios ni por lo bueno ni por lo malo, sino por quien es él. Él es nuestro padre; él sabe todas las cosas. Los cambios que Dios nos envía a nuestras vidas nos empujan a salir de nuestra zona de comodidad, pero podemos avanzar pues el Señor es quien nos ayuda y fortalece”, explicó la cantante, que está radicada en el estado de Ohio.

“No es que las angustias y el dolor en sí nos generen gozo, sino, que los resultados de estas pruebas que atravesamos, nos lleven a un crecimiento de fe y confianza en Dios”, continuó.

Este disco, para Chalís, de 31 años, es la prueba fehaciente de que Dios cumple sus promesas. Según relató, a sus 13 años, fue llamada a ministrar a través de la música. Entonces, el Señor le anticipó que haría un disco, y que él se haría cargo de todo.

“Me dijo que él iba a suplir, que me iba a llevar por muchos lugares a brindar la palabra de salvación; me dijo todo lo que estoy viviendo hoy. Es bonito ver el cumplimiento de Dios después de muchos años”, resaltó.

“Lo intenté hace 10 años, pero salió mal. Ahí dudé. Fue bien triste. Me estaban pagando el disco; yo no había puesto ni un peso. Pensé que era lo que Dios me había dicho, que él iba a suplir. Diez años después, lo volví a hacer. Me motivó mi papá. La gente a mi alrededor me decía que tenía que hacerlo. Yo no quería, pues quedé traumada con la experiencia anterior. Y Dios me hablaba; me decía: ‘yo te voy a suplir’. Y comenzaron a llegar ofrendas. Dios nos habla porque tiene la misma promesa para todos. Nos mueve de diferentes maneras, pero la promesa sigue siendo la misma, que es utilizarnos para llevar su palabra”, subrayó.

El videoclip de “Más grande honor” muestra una historia similar a la que vivió junto a su progenitor durante el doloroso diagnóstico. El video fue producido por Ricky Conde, quien también trabajó la carátula; y fue grabado en Fitton Center, en Hamilton, Ohio.

“Oro para que cuando las vidas escuchen esta canción y la puedan cantar, nazca la esperanza en ellos, que sus fuerzas sean rejuvenecidas y puedan encontrar descanso en Dios. Quiero que cuando las vidas lo escuchen, sean también parte de mi gozo y adoración al Dios que nos ama”, recalcó.

“Cristo”, “Los muros”, “Desciende”, “Cae la lluvia”, “Santo Dios”, “Victoria obtendré” y “Por siempre”, son el resto de las canciones que conforman la producción. Todas hablan sobre cómo ha sido Dios con ella.

Chalís es autora de cada uno de los temas, con excepción de “Los muros”, que fue escrita por David Berberena.

Los coros estuvieron a cargo de Shalom Rodríguez. Mientras, los arreglos los hizo Dominik Hop. La producción y masterización fueron realizadas por Edgardo García, de Horeb Studios.

El disco está disponible en las plataformas digitales y en formato físico lo puede adquirir llamando a 1-513-849-3598.

Para invitaciones e información pueden comunicarse 1-513-849-3598, enviar un email a [email protected], o acceder a las páginas oficiales de la cantante en las redes sociales.

Sobre Chalís

Chalís, cuyo nombre de pila es Vivian Chalie, nació en una familia con convicciones de, fe en la ciudad de Guayama, Puerto Rico. Sus primeros años la convirtieron en centro de amor y atención de toda su familia. Sus primeras etapas escolares y luego de aprender a leer y a escribir supuso el nacimiento de lo que sería su afición por la música.

En su adolescencia, descubrió su inclinación al cántico de música cristiana, lo cual era parte de su entorno familiar. Fue llamada por Dios a ministrar desde los 13 años. Pero esta también fue la etapa en la dominaron los rencores y la rebeldía, decidió retar a Dios e ignorar ese llamado.

A sus 17 años, sufrió un aparatoso accidente del que Dios la había alertado semanas antes en su iglesia, por medio de una persona que no conocía. El suceso casi le cuesta la vida. No es hasta su adultez que retoma sus caminos de fe y su pasión por el servicio a Dios.

Durante esa época, encontró también su compañero idóneo Jason Burgos, quien además de acompañarla en su carrera musical, es el padre de sus dos hijas, Naívi Chalís y Victoria Mía.

Estudió para ser técnica en Sala de Operaciones.

Chalís se congrega en la Casa de Restauración en Hamilton, Ohio, y es líder de adoración.