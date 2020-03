Selenis Leyva: "Este caso de Alexa me ha afectado muchísimo"

El asesinato de Alexa trastocó la vida de Selenis Leyva. Tan pronto se enteró de que la joven transgénero fue asesinada en un esquema que las autoridades investigan como crimen de odio, la activista social a favor de los derechos de la comunidad LGBTTQ pensó en su hermana.

“Este caso de Alexa me ha afectado muchísimo y bien de cerca, porque fue a los 16 años que mi hermana me manifestó que se sentía distinta a otros hombres”, contó Leyva en entrevista con Metro, por vía telefónica desde Nueva York.

La actriz de padre cubano y madre dominicana agregó que el lamentable suceso sirvió para recordar el proceso de transición que vivió junto a su hermana, Marisol, una mujer transgénero.

“Reconocí inmediatamente que mi hermana, antes que afirmarse como transgénero, era diferente a mis hermanos. Las dos tuvimos que buscar el por qué, pero siempre hubo mucho amor. Fue bien difícil porque antes no conocíamos, no teníamos a nadie de referencia para poder hablar estos temas”, recordó Leyva.

Sin embargo, su inquietud y deseos de ver a Marisol sentirse plena la motivaron a no colgar los guantes. “En mi comunidad, la palabra trans era algo que no existía, pero como estábamos en el Bronx, de inmediato hablé con amistades que me refirieron a personas transgénero para educarnos sobre el tema y no estar solas”, contó.

Sobre el caso de Alexa, la eterna Gloria Mendoza de la serie Orange Is the New Black pidió empatía y exhortó a las autoridades a esclarecer el crimen. “A mí me da mucha pena que todavía exista tanto odio y tanta ignorancia en el mundo hacia una persona que no le estaba haciendo daño a nadie. Simplemente, estaba intentando vivir su vida”, narró.

“Yo espero que la Policía de Puerto Rico no deje pasar este acto tan trágico y que se haga justicia por este ser humano”, añadió Leyva, quien se encuentra próximo a estrenar un libro que escribió junto a su hermana.

A su entender, los latinos tienen muchas barreras de aceptación a la comunidad LGBTTQ, específicamente hacia las mujeres transgénero. Por tal razón, ambas decidieron redactar la autobiografía titulada MY SISTER, How One Sibling’s Transition Changes Us Both.

“Con este libro queremos demostrar que las personas tienen el derecho de vivir su vida con toda su verdad y no tener miedo de que haya peligro por salir a la calle y ser quien uno es”, dijo la actriz sobre la publicación que saldrá a la venta el 24 de marzo.

Da el salto a Disney Plus

Recientemente, Leyva celebró el estreno de su primera participación en una serie de Disney. Se trata de la serie Diary of a Future President, donde Leyva interpreta a Gabi Canero, la madre de una niña que aspira a convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos.

Con este papel, la actriz quiere darle visibilidad a la mujer latina en las series y películas, ya que, a su entender, siempre ha sido ligada al tráfico de droga y la pobreza.

“Yo quería interpretar a una mujer diferente, fuerte pero diferente. Cuando vino este personaje, me encantó. No solamente porque es una mujer latina, sino porque es una mujer trabajadora, profesional, fuerte, cómica; todo lo que yo quería decirle al mundo que existe dentro de la comunidad latina”, expresó.

Aunque falta mucho camino por recorrer, Leyva considera que el ambiente en Hollywood para los personajes y actrices latinas ha cambiado. “Es tiempo de ver a la mujer latina de otra manera, de otra forma. Las jóvenes norteamericanas, desde chiquitas, han podido tener figuras emblemáticas. En nuestra comunidad también hay muchas, ya es tiempo de que las niñas latinas nacidas en Estados Unidos tengan un referente en la pantalla”, afirmó.