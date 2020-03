Fallece participante de "Guerreros Colombia" tras accidente en motora

View this post on Instagram

Esta siempre va a ser la cura para todos mis males. Forja mi carácter, me mantiene enfocado, sacia mi ansiedad, me olvido de mis problemas y me enfrento con mi destino… me vuelvo más fuerte… y no sólo física, si no mentalmente. 💪🏼 @clubbodytech #gym #fitness #workout #fit #motivation #training #fitnessmotivation #muscle #health #lifestyle #strong #fitnessmodel #instafit #healthylifestyle #gymtime